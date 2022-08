Campello sul Clitunno, 12 mila euro di multe e 2 denunce in un cantiere edile

I carabinieri di Campello sul Clitunno, in collaborazione con i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Perugia, unitamente ai funzionari civili dell’ispettorato territoriale del lavoro di Perugia, nell’ambito dei servizi di controllo all’interno dei cantieri di lavoro, hanno multato le società operanti in un cantiere per un valore complessivo di 12 mila euro e denunciato 2 persone.

Le violazioni e le denunce

Le violazioni riscontrate riguardavano una molteplicità di assenze di requisiti di sicurezza e mancato rispetto delle norme in materia di anti-infortunistica, riguardanti sia la salvaguardia dei lavoratori, quanto lo stato di sicurezza del luogo di lavoro, configurando ipotesi di condotte penalmente rilevanti volte alla tutela dei lavoratori inerenti l’assenza di idonea attrezzature e materiali di cantieristica, l’insufficienza di sicurezza dell’impalcatura esistente montata con particolare riguardo alla sicurezza dell’infrastruttura per tutelare possibili cadute dall’alto di materiali di lavoro e/o altro, il rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro. I carabinieri hanno segnalato all’autorità giudiziaria le condotte e le ipotesi di violazione riscontrate e contestate al legale rappresentante delle società operanti nel cantiere unitamente al coordinatore responsabile sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in fase di esecuzione. Le persone sottoposte alle indagini preliminari si presumono innocenti.