Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, domenica mattina intorno alle ore 9.30, per l’incendio di una canna fumaria avvenuto presso un’abitazione della zona di Campitello (via del Rivo). Gli uomini del 115 hanno domato le fiamme con l’ausilio dell’autoscala, scongiurando danni peggiori alla struttura. Non risultano persone coinvolte nell’accaduto: nessun ferito.

