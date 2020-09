Cannara: «Otto casi ma nessun allarme»

«Nell’ultima settimana, sul territorio comunale di Cannara, sono stati riscontrati otto casi di positività al coronavirus, dei quali cinque appartenenti ad un medesimo nucleo familiare». Ad informare i cittadini, lunedì, è il sindaco Fabrizio Gareggia.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

La situazione

«Grazie al tempestivo intervento del dipartimento di prevenzione della Usl 1 dell’Umbria, in sinergia con l’amministrazione comunale, è stato immediatamente identificato il cluster epidemico e sono stati adottati tutti i provvedimenti di contenimento, monitoraggio e assistenza ai cittadini interessati attraverso la Protezione civile. Alla data odierna – spiega il primo cittadino – gli otto casi positivi sono in quarantena domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Complessivamente, tra soggetti provenienti da zona rossa e contatti di caso, sono circa settanta le persone in isolamento domiciliare fiduciario. Di queste, già oltre ciquanta sono state sottoposte a tampone con esito negativo».

«Nessuna emergenza»

«La situazione è sotto controllo – osserva Gareggia -, bisogna semplicemente rispettare poche regole di buonsenso che tutti conosciamo. Ogni allarmismo mi sembra fuori luogo: la nostra è una condizione simile a tanti altri comuni e non sono necessarie al momento misure particolari o ulteriori rispetto a quelle che stiamo già adottando».