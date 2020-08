Canottaggio, Tonelli pronto per Duisburg

Una settimana e partirà il campionato europeo under 23 di canottaggio a Duisburg, in Germania. Tra gli azzurri che si stanno preparando al centro remiero di Pusiano c’è anche il ternano Matteo Tonelli: tra i convocati del direttore tecnico Francesco Cattaneo c’è anche lui. Lunedì sono stati ufficializzate le diciannove barche che saranno protagoniste al Wedau Regatta Course.

C’è il 20enne

Si tratta del primo evento post-quarantena da covid-19 per il canottaggio europeo, riprogrammato per consentire agli atleti di partecipare nella massima sicurezza: il viaggio in bus dall’Italia a Duisburg – una delle misure – sarà effettuato in bus limitando le fermate intermedie. Tonelli (Circolo Lavoratori Terni) gareggerà in compagnia di Arturo Rotta (Reale società canottieri Cerea) nel doppio.