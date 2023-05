Ustioni lievi e giornata che per lui è proseguita in ospedale a Branca per accertamenti. Disavventura per il proprietario di un capanno in lamiera contenente materiale di vario tipo – vestiario, attrezzi ecc. – nel pomeriggio di martedì in zona Monteluiano, a Gubbio: la struttura è andata in fiamme, all’interno c’erano anche due bombole di Gpl. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

