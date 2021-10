Capodanno Rai a Terni, si punta sul centro: piazza Ridolfi in pole

La palla è in mano a Rai Com S.p.A ed in particolar modo – il suo nome appare nella convenzione 2020, quando l’evento si doveva svolgere al parco 4 di Ast – del dirigente Pietro Grignani. Per ora non ci sono firme, fatto sta che la scelta definitiva sulla location per ‘L’Anno che Verrà’ si avvicina: doppio sopralluogo, scrematura e mirino sul centro cittadino per ospitare il Capodanno a firma Rai. In lizza restano tre aree, con in pole position piazza Ridolfi.

Le piazze

In un primo momento – più che altro per motivi di spazio – l’ipotesi era legata a piazzale Bosco, di certo non entusiasmante per il contesto generale. In lizza sono rimaste tre zone: piazza Ridolfi di fronte a palazzo Spada (già in passato utilizzato per il posizionamento dei camerini), piazza Europa e anche piazza Tacito, con garanzie da parte del Comune sul fatto di averla pienamente a disposizione per l’evento (c’è ancora da ultimare il cantiere per la riapertura della fontana). Già da inizio ottobre l’orientamento principale è proprio per piazza Ridolfi ed è stretto giro è prevista la chiusura della partita.