Carcere di Terni, aggressione e minacce al personale

Aggressione a danno di un agente della polizia Penitenziaria, poi offese e minacce – anche sessiste – nei confronti del personale femminile. A denunciare la nuova aggressione nel carcere di Terni è la Fp Cgil: il fatto è accaduto martedì pomeriggio durante l’immissione ai cortili passeggio.

Cosa è successo

Un detenuto straniero ha afferrato al braccio e poi al collo un agente (ha riportato alcune abrasioni), strappandogli una collana in oro. l’aggressione è stata contenuta grazie all’intervento di altre unità. «Oltre che dare testimonianza di solidarietà e vicinanza non solo all’operatore in questione ma a tutti i colleghi che quotidianamente subiscono aggressioni, dobbiamo purtroppo – attacca la Fp Cgil – segnalare la totale inerzia dell’amministrazione. Ricordiamo che questa organizzazione sindacale infatti, attende ancora riscontro di due precedenti note (una del 22 luglio, l’altra del 31 agosto) con cui si denunciavano analoghi fatti per un episodio del 21 luglio 2020. Chiediamo immediati interventi per il caso di specie, urgente riscontro della presente nonché delle precedenti note citate e auspichiamo un segnale di sensibilità nei confronti delle OO.SS. e dei lavoratori che queste rappresentano che si dicono stanchi della situazione e dei rischi che quotidianamente vivono presso l’istituto ternano».