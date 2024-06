Cardiochirurghi dell’ospedale di Perugia salvano turista americano

Mister Alan, turista americano di 75 anni, in viaggio di nozze con la moglie in Umbria per festeggiare i cinquant’anni di matrimonio, nei giorni scorsi, è stato ricoverato d’urgenza per un ictus cerebrale all’ospedale di Perugia. Durante gli esami diagnostico strumentali è stata rilevata la presenza di una voluminosa massa tumorale intracardiaca nell’atrio sinistro del cuore di circa 7 centimetri di diametro. Immediatamente gli specialisti hanno attivato l’equipe di cardiochirurgia diretta dal dottor Marcello Bergonzini che ha consigliato al paziente l’intervento chirurgico in urgenza per rimuovere il tumore.

«L’elevatissimo rischio di complicanze – sottolinea Marcello Bergonzini, direttore della cardiochirurgia dell’azienda ospedaliera di Perugia – nonché l’altissima probabilità di sviluppo di edema polmonare acuto rendevano il rientro negli Stati Uniti pericoloso per la sopravvivenza del nostro paziente. Per tale motivo ho proposto a mister Alan l’intervento cardiochirurgico in urgenza. Durante la seduta operatoria abbiamo constatato con la mia equipe che la massa aveva origine da una sede anatomica particolare che ha richiesto una mobilizzazione parziale del cuore (cardiotomia) per permettere la completa escissione del tumore. Poi, nella stessa seduta – continua Bergonzini – si è proceduto ad eseguire un by pass aorto-coronarico, una valvuloplastica mitralica e l’amputazione di una parte dell’atrio sinistro del cuore. Attualmente il paziente è in buone condizione cliniche e nei prossimi giorni sarà pronto per affrontare il viaggio aereo di rientro negli USA». Mister Alan e sua moglie hanno espresso al direttore sanitario, dottor Arturo Pasqualucci, i ringraziamenti per le ottime cure specialistiche ricevute e per una assistenza infermieristica puntuale, sottolineando l’efficienza e la gratuità del sistema sanitario pubblico italiano.