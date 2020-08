Carpi, grave incidente sul lavoro per un 55enne di Perugia

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio – intorno alle 18 circa – di giovedì alla Opas di Carpi, impianto di lavorazione di carne suina. Un 55enne di Perugia, secondo le prime ricostruzioni, è rimasto incastrato tra la baia di carico ed il rimorchio di un autocarro che stava procedendo in retromarcia: l’uomo è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Baggiovara con codice di massima gravità. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso sono arrivati i carabinieri della locale Compagnia e il personale del servizio prevenzione e sicurezza ambienti lavoro. L’impatto, come riportato dai media emiliani, è avvenuto nell’area di carico e scarico della ditta.

