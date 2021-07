Intervento in combinata nel pomeriggio di giovedì per due squadre del vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e una del distaccamento di Poggio Mirteto (Rieti) per domare le fiamme sviluppatesi in una casa a Calvi dell’Umbria, nella frazione di Colle Accetta. Fortunatamente non c’erano persone al momento dell’incendio, mentre il pronto arrivo del 115 ha consentito di salvare due cani rimasti bloccati nell’appartamento.

