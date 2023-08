Cascata Marmore, c’è il silent wifi concert

Viene definito un «esperiimento unico, innovativo e ad impatto zero». Sul territorio regionale è la prima volta ed è realizzato in occasione di Umbria Green Festival in collaborazione con i centri di educazione ambientale del Comune, Yamaga e Sound Systems: si tratta del silent wifi concert, in programma sabato pomeriggio alle 17.30.

In cosa consiste

Chi acquisterà il biglietto – viene specificato – riceverà «delle cuffie con le quali potrà vivere un’esperienza unica. Passeggiare tra i sentieri della Cascata (fino a 500 metri di distanza dal luogo del concerto), immerso nella natura, ascoltando i notturni di Chopin, Debussy, Bach, suonati dal vivo dal maestro Andrea Vizzini; le parole dei poeti che hanno cantato la natura, declamate dall’attore Antonio Gargiulo e osservare le immagini che prendono forma grazie al live painting di Valerio Cassano». I biglietti sono disponibili QUI. «Per acquistare l’intero concerto è necessario avere acquistato un biglietto di ingresso alla Cascata delle Marmore».