Cascia, contro il Covid Figliuolo si affida a Santa Rita: la dedica

Se da un lato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario Covid, chiede agli italiani di fidarsi della scienza e di vaccinarsi, contemporaneamente, nel corso della sua visita nei paesi terremotati, organizzata proprio per presentare il piano straordinario dei vaccini, il generale si è recato in visita al santuario di Santa Rita, la santa dei casi impossibili, chiedendo a lei intercessione per «vincere questa sfida epocale».

La dedica

«È davvero un grande privilegio – ha scritto di suo pugno il generale Figliuolo sul libro delle dediche – aver potuto visitare il Santuario di Santa Rita da Cascia. Che Santa Rita ci illumini e dia a tutti gli italiani la possibilità di superare questa pandemia, che ha già provocato tanti lutti e sofferenze. Sono fiducioso che tutti insieme, agendo con fede e buona volontà vinceremo questa sfida epocale»

«Col suo aiuto ne usciremo»

Una visita piena di simbolismi (il generale si è inginocchiato, altro gesto assai evocativo in questi giorni in cui ci si confronta sul ‘Black Lives Matter’) quella di Figliuolo: «Ho chiesto a Santa Rita di aiutare l’Italia ad uscire da questa pandemia – ha poi raccontato il commissario Covid – far sì che la campagna vaccinale proceda e che tutti gli italiani ne capiscano l’importanza. Confidenti nella scienza ma anche nella spiritualità, auspico che Santa Rita posi la sua santa mano sopra di noi per far in modo che ne usciamo».

Il video della visita