Castelluccio, incidente: grave un motociclista

Grave incidente mercoledì pomeriggio a Castelluccio di Norcia. L’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Sulle cause del sinistro stanno indagando i carabinieri. Apparso subito in gravi condizioni, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. È ancora in prognosi riservata dopo 24 ore.

Ancora gravi la donna di Orvieto e il 31enne scomparso

Dopo l’operazione, per gravi lesioni interne, è ancora grave la donna di Orvieto ferita martedì in un incidente nel territorio comunale di Magione, in provincia di Perugia. Stazionaria, è ancora in prognosi riservata. Ed è ricoverato ancora, in osservazione, anche Giovanni, il 31enne di Città della Pieve scomparso martedì sera e ritrovato poi l’indomani.