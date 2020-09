Il 31enne scomparso è stato ritrovato vivo

La notizia è arrivata a ridosso delle ore 14 di mercoledì: Giovanni Maggiani, il 31 anni che martedì sera aveva fatto perdere le proprie tracce allontanandosi dalla sua abitazione in vocabolo Madonna della Sanità a Città della Pieve (Perugia), è stato individuato dalle squadre Sasu e dall’elicottero dei vigili del fuoco. In corso le operazioni di recupero. La notizia è stata confermata a umbriaOn.it dai carabinieri del locale Comando Compagnia, che hanno partecipato alle ricerche con 115, Sasu e volontari di Protezione civile. Il ragazzo è stato affidato alle cure del 118.

Il bollettino dell’ospedale

Portato in pronto soccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, è stato preso in carico dal dottor Ugo Gariazzo e sottoposto a Tac e a tutti gli accertamenti del caso. L’uomo, secondo quanto si apprende dall’ufficio stampa dell’ospedale, presenta un quadro ancora complesso tale da rendere necessario il ricovero, ma non sarebbe in pericolo di vita.

