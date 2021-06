Ha centrato con un mezzo agricolo – una mietitrebbia – un contatore di gas a metano nella zona di Casteltodino, in provincia di Terni. Per questo motivo nel pomeriggio di lunedì è scattato l’intervento per la messa in sicurezza: sul posto si sono portati i vigili del fuoco, la Croce rossa di Avigliano Umbro, i carabinieri ed i tecnici. Per l’uomo coinvolto nessun problema a livello fisico.

