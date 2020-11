C’è chi torna Covid-free Penna in Teverina

In Umbria centinaia di nuovi casi al giorno in questa fase dell’emergenza epidemiologica per il coronavirus. C’è tuttavia chi nelle ultime ore è tornato ad essere un territorio Covid-free: si tratta di Penna in Teverina, come ha reso noto il sindaco Stefano Paoluzzi. «Oggi ho notificato la revoca dell’ordinanza di isolamento contumaciale all’ultimo cittadino ancora positivo. Sapevamo che stava bene già da diversi giorni e la comunicazione della Asl di oggi ha certificato la reimmissione in comunità del nostro concittadino. Ad oggi dunque risultano sette guariti e nessun caso di positività nel Comune. Permettetemi di ringraziare il nostro Francesco Caliccia per la disponibilità dimostrata in tutto questo periodo (e non solo) poiché in qualunque orario e qualunque giorno ( festivi compresi ) ha condiviso con me la felicità e la responsabilità di notificare la fine dell’isolamento per i nostri concittadini». Dall’inizio della pandemia solo Poggiodomo e Vallo di Nera non hanno mai registrato casi.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON