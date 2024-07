C’è la ‘Maratona dles Dolomites’: 171 i ciclisti dall’Umbria per la grande sfida

Tutto pronto lungo le vette dolomitiche per una delle manifestazioni ciclistiche di granfondo di maggior rilievo a livello mondiale. Sta per scattare la 37° edizione della ‘Maratona dles Dolomites’: domenica la sfida si concluderà a Corvara, in Alta Badia. Non mancherà la partecipazione dell’Umbria.

Saranno in tutto 171 i ciclisti presenti, 74 dalla provincia di Perugia e 97 da quella di Terni. Pronti ad affrontare i tre classici percorsi previsti: il Sellaronda di 55 km e 1780 metri di dislivello, il Medio di 106 km e 3130 metri di dislivello ed il percorso Maratona di 138 km e ben 4230 metri di dislivello su strade chiuse interamente al traffico. Saranno toccati i passi dolomitici che hanno visto sfide epiche nel ciclismo di tutti i tempi: Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola attraversando cinque valli ladine, vale a dire Badia, Fodom, Fassa, Gardena e Ampezzo.

Ci sarà l’ex calciatore Fabrizio Ravanelli con il dorsale 14. Poi tra i ciclisti di spicco anche il marscianese Emanuele Marianeschi e Silvia Poggesi. «La maratona ogni anno guarda – viene sottolineato – anche al sociale in modo serio e in questa edizione i progetti di beneficenza principali sono tre: a favore dell’Associazione Insieme si può Onlus/Ong, l’associazione Widmanns e l’associazione C’è Da Fare Ets. In tutto è prevista la partecipazione di circa 8 mila persone.