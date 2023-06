Cena-spettacolo benefica al Cet di Mogol: prenotazioni aperte

Domenica 18 giugno, con inizio alle ore 19, si terrà una cena-spettacolo di beneficenza presso il Cet di Mogol a Toscolano (Avigliano Umbro). L’autore e attore Stefano de Majo rappresenterà le ‘Memorie di Adriano’ di Marguerite Yourcenar con una originalissima colonna sonora dal vivo che spazierà dall’opera alle composizioni di Mogol. Il Maestro sarà presente alla serata insieme ad un altro testimonial d’eccezione, Terence Hill, che ha voluto partecipare al video promozionale dell’evento in maniera del tutto amichevole, alla luce del valore benefico dell’iniziativa in favore dei bambini ospiti delle scuole costruite in Uganda dall’associazione ‘Claudio Conti’ di Tomassina Ponziani. Ad accompagnare l’attore e autore teatrale ci sarà l’intervento del basso-baritono Nicolò Lauteri, portando arie d’opera e da camera accompagnato al pianoforte dalla maestra Eleonora Conti insieme alle coreografie di Simone Martinelli. Di seguito i nomi degli artisti che si esibiranno: Anna Prezioso (danza aerea), Emanuela Boccacani (flauto), Margot Tomasetti (arpa), Marialuna Cipolla (chitarra e voce), Alberto Cipolla (chitarra e voce). Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare chiamare i numeri 349.3418005 (Tomassina) e 3287515963 (Grazia).

