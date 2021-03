Centrale di Galleto, entro marzo al via l’iter di vendita

Potrebbe essere avviato entro fine marzo il processo di vendita del comparto idroelettrico di Erg, di cui fa parte anche la centrale di Galleto (Terni) : ad anticiparlo, martedì, è il quotidiano MF-Milano Finanza, secondo il quale sarebbe partito in questi giorni da parte dell’attuale proprietà l’invio dei teaser (una presentazione di un progetto, di un’idea o di una società ad un potenziale investitore o acquirente, ndr). Oltre all’asset idroelettrico (19 centrali tra Umbria, Lazio e Marche, sette dighe, tre`serbatoi e una stazione di pompaggio per una potenza complessiva di 527 Mw) Erg ha intenzione di mettere sul mercato anche un impianto a gas naturale in provincia di Siracusa. Sempre secondo il quotidiano economico-finanziario il valore (ufficioso) di entrambi gli asset si aggirerebbe intorno al miliardo di euro. Per quanto riguarda l’idroelettrico, A2A, Edison, Engie, Alperia e Dolomiti Energia, potrebbero essere i nomi dei gruppi interessati a rilevare gli impianti, tra cui appunto quelli umbri, pronti dunque ad una nuova cessione dopo i ripetuti passaggi di mano già registrati negli ultimi 20 anni.

ERG PRONTA ALLA VENDITA