Marmore, il Centro Salute nel degrado: proloco in azione

«Nonostante la preziosa ed efficace opera di pulizia e sistemazione che abbiamo fatto di recente nel cortile e a tutti i tombini, oggi abbiamo trovato nuovamente uno scenario penoso, umiliante, avvilente». A denunciare la situazione al Centro Salute di Marmore è la proloco della frazione ternana che, tra venerdì e sabato, è entrata di nuovo in azione per un’opera di riqualificazione. Con richiesta al Comune.

C’è di tutto

I volontari hanno trovato rifiuti di plastica, escrementi di animali, erba alta, mattonelle e scale rotte. «Questa è la fotografia odierna – spiegano la pro loco – della ex scuola elementare, ex sede della Circoscrizione Velino, oggi sede del Centro Salute di Marmore, una struttura frequentata quotidianamente da dottori, ragazzi, anziani, persone con problematiche di salute. Tutto ciò lede la nostra dignità». Un paio di telefonate, attrezzi in spalle e via con la pulizia che sarà completata nella mattinata odierna. Sarà l’Asm poi a rimuovere sacchi e fascine dei rami potati.

C’è un messaggio per palazzo Spada: «Non ci pesa fare questo tipo di interventi, ma ci mortifica l’atteggiamento irrispettoso, inconsapevole e continuo di persone prive di senso civico. Per quanto riguarda invece le scale rotte, inaccessibili e pericolose (ormai da più di un anno) inviamo un nuovo appello all’amministrazione comunale affinché provveda a sistemarle almeno prima della stagione invernale».