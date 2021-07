Nuovo centro sportivo Ternana: scelta l’area

Adeguamenti nell’area dello stadio Liberati e zona Villa Palma – tra strada del Gioglio e strada di Santa Maria La Rocca – come sede del nuovo centro sportivo rossoverde. Questa la decisione – per ora un’ipotesi da sviluppare – contenuta in diversi atti dell’esecutivo in merito alla Ternana. Focus sulla riorganizzazione delle infrastrutture, anche con la realizzazione di un nuovo parcheggio.

Il nuovo parcheggio

La giunta su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati ha approvato il progetto per l’adeguamento strutturale dell’area di proprietà comunale tra via Pettini e strada di San Martino, a ridosso del settore tribuna A dello stadio comunale per la realizzazione di un nuovo parcheggio da utilizzare durante le gare di campionato: sarà da 83 posti e sarà realizzato dietro la curva sud dello stadio, dove attualmente ci sono i pini. «L’amministrazione comunale, tramite la direzione lavori pubblici ha anche provveduto ad autorizzare – spiega la Salvati – un intervento migliorativo nell’area destinata all’ospitalità e alla sala stampa, sempre in relazione alle necessità di adeguamento strutturale richieste della Lega nazionale Professionisti di serie B. Infine analoga autorizzazione è stata concessa per l’intervento attualmente in corso da parte della Ternana Calcio per il posizionamento dei nuovi seggiolini in tutti i settori dello stadio Liberati che saranno aperti al pubblico, a parte i distinti A e B dove l’intervento era già stato eseguito, sempre a carico della Ternana Calcio, tre anni fa. I nuovi seggiolini colorati in corso di collocazione nelle curve Est, Sud, Nord e Ovest sono circa 9 mila che si vanno ad aggiungere ai circa 6 mila già collocati».

Villa Palma

La seconda questione ha coinvolto il sindaco Leonardo Latini, l’assessore all’urbanistica Federico Cini e il collega al patrimonio Orlando Masselli: approvata una delibera – su un atto di indirizzo della Ternana – per una manifestazione di interesse all’acquisto di un’area di proprietà comunale nei pressi di Villa Palma destinata alla costruzione di impianti sportivi. La società «ha infatti espresso la volontà di realizzarvi un moderno centro sportivo attraverso un intervento di edilizia diretta, in modo da risolvere la carenza di strutture e nell’ambito di un’operazione complessiva coerente al processo iniziato per costruzione del nuovo stadio Libero Liberati». Dunque l’esecutivo ha valutato «positivamente la richiesta formulata dalla Ternana di acquisto dell’area comunale in considerazione delle evidenti ricadute in termini di valorizzazione del territorio, oltre che in termini di incremento delle attrezzature sportive private e di immagine della città; di dare atto che la proposta di realizzare il centro sportivo è in linea con il processo iniziato per la costruzione del nuovo stadio Libero Liberati, sul quale l’amministrazione comunale ha già espresso la valenza di pubblico interesse, anche se si tratta di un procedimento del tutto indipendente». Infine la giunta ha dato mandato al dirigente della direzione pianificazione territoriale-edilizia privata Claudio Bedini di redigere la variante parziale al prg del comparto di Villa Palma per l’alienazione e l’attuazione del nuovo nucleo e di individuare e gestire le procedure autorizzative, anche semplificate, necessarie e previste per legge.

La ricerca della Ternana e Villa Palma

Pochi secondi la nota del Comune è la Ternana ad esprimersi sull’argomento: «In questi mesi di ricerca della giusta localizzazione si è individuata un’area già destinata ad attività sportive, di proprietà comunale, nei pressi di Villa Palma. Per questa la Ternana Calcio, seguendo le indicazioni del decreto legge sul riordino dello sport del 2021, ha avanzato una proposta di pubblico interesse che la giunta ha valutato positivamente, anche in considerazione delle evidenti ricadute in termini di valorizzazione del territorio, oltre che in termini di incremento delle attrezzature sportive private e di immagine della città». Il vicepresidente Paolo Tagliavento sottolinea che «la società è pronta ad investire in un centro sportivo all’avanguardia e l’area di Villa Palma, dove vorremmo che lo stesso prendesse vita, risponde a tutti i criteri necessari. Siamo certi che i soggetti istituzionali coinvolti opereranno fattivamente per dotare la città, non solo la Ternana Calcio, di un impianto di ultima generazione che risponda alle esigenze di chi ha come ferma volontà quella di radicarsi ancora di più sul territorio».