Cerca di rubare prodotti per l’igiene intima: denunciata

Furto aggravato. Questo il reato contestato dalla polizia di Stato di Perugia nei confronti di una 68enne: ha tentato di rubare prodotti per l’igiene intima per un valore di oltre 100 euro. Per lei c’è la denuncia.

Il tentativo

Gi agenti sono giunti in un centro commerciale in zona Corciano e hanno identificato la donna: aveva nascosto nella borsa ed in uno scatolone i prodotti, per poi andare alla cassa e pagare una piccola parte della merce. Gli è andata male perché è stata bloccata una volta superate le casse: la 68enne ha ammesso tutto e, dopo aver riconsegnato la merce, è stata denunciata per furto aggravato.