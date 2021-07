Doppio stop svincoli Terni sul raccordo: «Enormi disagi»

Da oggi, mercoledì 15 luglio, gli svincoli Terni ovest e Terni nord – direzione Orte – sono chiusi in entrata ed in uscita per i nuovi lavori Anas sul Rato. I disagi non mancano e sul tema si espone il capogruppo del Pd in consiglio comunale Francesco Filipponi.

Il problema e le conseguenze

«La chiusura contemporanea – spiega l’esponente Dem – degli svincoli di Terni ovest e Terni nord in direzione Orte, sommate alle restrizioni al traffico imposte in direzione Terni centro e dalla Marattana verso la E45, stanno causando disagi enormi, dopo quelli dei giorni scorsi, all’Umbria del Sud in particolar modo ai cittadini che alle imprese del territorio. È singolare che la Regione abbia programmato con Anas in questo modo le chiusure. Oltre i disagi per la chiusura degli svincoli gli utenti registrano una segnaletica non chiara rispetto ai percorsi alternativi, ed un volume di traffico pesante spostato sui centri abitati, in particolare la periferia di Terni nord. I social stanno testimoniando, file interminabili, rallentamenti al traffico e i disagi patiti dagli automobilisti a metà luglio, quando occorrerà attendere un mese. Ci auguriamo – conclude – si possa terminare il disagio in virtù di una velocizzazione dei lavori».