Team Specialized Terni super in Campania: serie di trionfi

Grande soddisfazione per la società ciclistica Team Specialized Terni in occasione della tappa di apertura del circuito Enduro Sud Italia che si è svolta ad Eboli, in provincia di Salerno. La Monte Sant’Elmo Enduro Free Ride si è articolata su due prove speciali e ha visto la partecipazione di 180 biker: vittoria assoluta per Francesco Petrucci, fratello del pilota MotoGp Danilo, trionfatore davanti a Daniel Tortora – distanziato di quattordici secondi – e Giandomenico Pascuzzi. Non l’unico a festeggiare tra i rossoverdi: 1° posto anche per Tommaso Bianchetti nella categoria allievi, Francesco Pradelli tra gli juniores e Samuele Grossini tra gli M4.

