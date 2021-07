La ternana Mazzorana super alla Martani Superbike: trionfo

Inarrestabile Sara Mazzorana. La biker ternana classe 1995 ha ottenuto un nuovo successo dopo il trionfo nella Hero Dolomites di giugno: è lei ad aver dominato e tagliato per prima il traguardo alla Martani Superbike, la gara con partenza da Massa Martana che chiude il campionato Jeko Umbria Marathon. L’atleta del team Bike Therapy ha concluso la gara davanti a Daniela Stefanelli e Ylenia Colpo in 2 ore, 53 minuti e 13 secondi: un’altra tappa di rilievo verso il prossimo obiettivo, i campionati italiani in terra brianzola.

