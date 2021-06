Terni, altra impresa per la biker Mazzorana Sua la Hero Dolomites

Nuovo successo per la biker ternana Sara Mazzorana, in forza al team marchigiano Bike Therapy. Sabato la classe 1995 si è imposta in una delle gare di mountain-bike più dure d’Europa, la Hero Südtirol Dolomites: ha concluso gli 86 chilometri in 6 ore, 19 minuti e 20 secondi, precedendo di oltre 18 minuti la seconda classificata Elisa Gastaldi e di 38 Chiara Mandelli. Non una novità per lei considerando che già nel 2019 era riuscita a conquistare la vittoria.

IL SUCCESSO ALLA GRAN FONDO BASSA VALDICHIANA

La vittoria

La partenza alle 7.25 con oltre 3 mila partecipanti. Sul passo del Campolongo l’allungo decisivo verso la vittoria, poi man mano il gap rispetto alla Gastaldi è aumentato nel passaggio tra il Pordoi e il Duron. Il dislivello complessivo è stato di 4,5 chilometri. I prossimi appuntamenti la vedranno impegnata di nuovo in centro Italia, quindi il clou della stagione con la Marathon della Brianza valevole come campionato italiano.