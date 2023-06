Cimitero Terni, tombe abbandonate: in arrivo 206 mila euro per il Comune

di S.F.

Incasso corposo in arrivo per il Comune di Terni dal cimitero monumentale. Motivo? La formale assegnazione dei loculi/manufatti per stipulare tutti i contratti da chiudere: il mirino – la storia è nota e se ne parla da anni – è sugli spazi in abbandono/degrado che, ora, tornano ad essere assegnati.

Il passaggio

Tutto nasce dalla revoca delle concessioni – questo è stato fatto due mesi fa con uno specifico atto – delle tombe abbandonate. Ora non si fa altro che assegnarle a chi le ha richieste. Non poche persone: sono quasi 50 le tombe che, con il documento firmato da Federico Nannurelli (da marzo ha funzioni dirigenziali su questo settore), ora hanno nuovi proprietari per 75 anni. Il prezzo da corrispondere a palazzo Spada va dai 4 ai 6 mila euro (dipende dal numero di salme, se inferiore o uguale a tre l’importo è più basso) per un totale che tocca quota 206 mila euro.

La ristrutturazione e le salme



Nello schema di concessione viene specificato che il diritto d’uso del manufatto per la tumulazione consiste nella concessione amministrativa su un bene comunale, che «lascia integro il diritto alla nuda proprietà da parte del Comune; il concessionario si impegna a ristrutturare il manufatto dato in concessione nel rispetto delle norme vigenti». Sono ben più i loculi in stato di abbandono, come certificato con diversi passaggi già a partire dal 2019. Curiosità: a carico del concessionario ci sono i 370 euro del costo di estumulazione delle salme presenti.