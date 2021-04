Terni, cessione tombe abbandonate: «Iter arenato. Attivarsi»

«Mi auguro che l’ente si attivi quanto prima per ottimizzare il suo patrimonio cimiteriale e per dare risposte ai cittadini». L’auspicio è del consigliere del Gruppo Misto, Doriana Musacchi, e riguarda le tombe abbandonate a Terni: l’atto è stato presentato lunedì pomeriggio in apertura di consiglio comunale.

TERNI, AUMENTANO LE TARIFFE CIMITERIALI: «CONTINUATE A SBAGLIARE»

Efficienza e decoro

Per la Musacchi il «Comune di Terni può mettere a frutto il vasto patrimonio delle tombe abbandonate, con un ritorno economico per l’ente ma anche dando risposta ai cittadini che chiedono di poter disporre di posti salma. Al fine di fornire un servizio più efficiente, di migliorare la situazione del decoro dei nostri cimiteri e di individuare nuove entrate per un ente che ha molte difficoltà sul versante finanziario, ho redatto un atto di indirizzo che spero venga preso nella dovuta considerazione dal consiglio comunale».

2019, SEPOLTURE ULTRA 50ENNALI: SCATTA LA REVOCA

Il problema

La Musacchi sottolinea che ad oggi «si registra nei cimiteri comunali la presenza di numerose tombe abbandonate; fino alla fine del 2019 erano state date precise disposizioni dall’allora assessore comunale Enrico Melasecche sulla cessione di queste tombe a nuovi interessati. Negli ultimi tempi il processo di vendita pare però essersi arenato. Da qui il mio invito al sindaco e gli assessori di competenza a proseguire con l’iter di vendita delle tombe abbandonate. Va rimarcato che la vendita di queste tombe non solo garantirebbe degli introiti nelle casse comunali, utilizzabili poi per le operazioni di manutenzione dei cimiteri, ma impedirebbe il degrado degli stessi. Non meno importante, il ricavato delle vendite – conclude – potrebbe giocare un ruolo decisivo in caso di eventuali prossime revisioni delle tariffe per i servizi cimiteriali».