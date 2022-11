Cinghiali devastano il campo… da calcio. Derby rinviato

Mentre in Qatar i Mondiali ci stanno portando in un calcio futuristico e ultramilonario, nella provincia di Perugia sono i cinghiali a fermare le partite. Proprio così: nella notte un branco ha devastato il prato del Paolini del Sant’Eraclio. Quando le squadre e la terna arbitrale sono arrivate al campo, il direttore di gara non ha che potuto rinviare la partita. Niente derby quindi tra Vis Foligno e Bevagna. La partita valida per la dodicesima giornata del girone B di promozione è quindi passata rapidamente alle cronache nazionali in quanto fatto curioso.

