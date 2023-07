Circolo Pd: «Strada tra Collestatte e Torre Orsina abbandonata»

di Massimo Leopoldi

segretario Circolo Pd di Collestatte e Torre Orsina

Nei mesi scorsi alcuni tratti della ex SP 68 ‘San Mamilianese’ di competenza comunale di Montefranco, sono stati riasfaltati con ripristino della segnaletica. In questi giorni, sempre sul tratto montefrancano, è stata tagliata l’erba su tutti i bordi stradali. Il tratto ternano, che collega nella parte a monte Collestatte e Torre Orsina fino al confine con Montefranco (da molti conosciuta come ‘la panoramica’) è invece in totale abbandono. Nessun intervento è stato realizzato in questi 5 anni con la destra al governo.

Chiediamo alla nuova amministrazione ternana di intervenire quanto prima per la pulizia della vegetazione dei bordi stradali della ex SP 68 dal bivio di Collestatte Piano che si innesta sulla SS 209 ‘Valnerina’ fino a San Liberatore, e dal bivio di Collestatte Paese sotto il cimitero fino al confine comunale con Montefranco. Ricordiamo che questa strada è anche a servizio per l’accesso delle frazioni di Spodiore, Collepalone e Collepaese, e si collega anche con strada dei Mandrilli a Torre Orsina. Non appena sarà possibile chiediamo anche di programmare degli interventi di riasfaltatura, perlomeno dei tratti ridotti peggio. Purtroppo con la destra cinque anni sono passati invano, anche su questo argomento mettiamo a disposizione le nostre proposte per migliorare strade e servizi ai cittadini.