Circolo Scherma Terni, 1° prova zonale: pioggia di successi

Pioggia di medaglie per il Circolo Scherma Terni in occasione della 1° prova zonale under 14 – la prima gara ufficiale dedicata ai più piccoli dopo lo stop per il Covid – che si è svolta nel weekend al pala DeSantis: si sono affrontati i talenti delle categorie maschietti, bambine, giovanissimi/e, ragazzi/e e allievi/e.. La manifestazione è valsa come 1° prova di qualificazione per il campionato italiano dai 10 ai 14 anni.

I trionfi

Primo posto – sponda CST – per Giacomo Romagnoli (fioretto, maschietto), Chiara Anile (spada, bambine), Gianfilippo Testasecca (sciabola, maschietto), Sabrina Ruggieri (sciabola, bambine), Gabriele Montineri (spada, giovanissimi), Sofia Quirini (spada, giovanissime), Pier Francesco Spinelli (sciabola, giovanissimi), Edoardo Celi (fioretto, ragazzi), Matteo Barbarese (sciabola, ragazzi) e Sara Di Gregorio (sciabola, allieve).

Gli altri podi

Buone performance nelle varie categorie anche per Marco Fioretti, Giacomo Arcangeli Carosi, Nicola Raggi, Riccardo Santi, Flavia Astolfi, Lucia Terenzi, Marco Celi, Filippo Aloisio, Matteo Cerquetti, Lucia Vincenti, Emma Corradi, Anya Durdenevskaya, Riccardo Zagaglioni e Matteo Allegretti: per loro c’è il podio tra argenti e bronzi. «Questi appuntamenti – evidenzia la società – con le gare sportive dopo un periodo di chiusura e di isolamento sono importantissimi e il Circolo Scherma Terni insieme al comitato regionale Fis tengono particolarmente alla promozione di tali eventi per diffondere la cultura dell’ arte marziale della scherma come principio basilare di una vita sana fisicamente e socialmente. Lo sport infatti specialmente nei giovanissimi contribuisce alle giuste relazioni interpersonali oltre che ad uno sviluppo armonico del fisico. Di questo pensiero ne è fermamente convinta anche la fondazione Carit che sostiene attivamente e puntualmente tali attività al fianco del Circolo».