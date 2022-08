Era stato investito lo scorso venerdì a Moiano di Città della Pieve e purtroppo, dopo giorni di ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Perugia, l’uomo è deceduto. Ha perso la vita il pensionato colpito da un’auto condotta da un 83enne il 12 agosto: l’anziano è stato subito trasferito in codice rosso al Santa Maria della Misericordia in condizioni gravi e martedì è sopraggiunta la morte. A carico del conducente del veicolo c’è l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

