Città di Castello, a fuoco il tetto in legno di una abitazione

Incendi in una abitazione a Città di Castello. Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone che erano all’interno.

Intervento dei vigili del fuoco: persone in salvo

È successo nella mattinata di martedì a Città di Castello sud, zona ‘Ponte della morte’. Tutto è partito dalla canna fumaria che, complice il vento forte, è andata a fuoco, intaccando anche il tetto in legno e facendo poi penetrare una coltre di fumo all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, per poi ricevere supporto da Perugia. Non risultano feriti.