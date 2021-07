Città di Castello, bimbo di 6 anni muore in un agriturismo

Tragedia nel pomeriggio di giovedì a Città di Castello (Perugia) in una struttura agrituristica – un centro ippico – situata nella prima periferia della città. Un bimbo di circa 6 anni di età ha perso la vita mentre si trovava in piscina con altri bambini. Non è chiaro se il piccolo sia deceduto per annegamento o per altre cause: sono in corso indagini in tal senso da parte dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello, guidati dal capitano Giovanni Palermo. Oltre alle testimonianze delle persone presenti nella struttura al momento dei fatti, verranno valutati gli aspetti medico legali e, certamente, l’esito dell’autopsia che la procura di Perugia – informata dell’accaduto – disporrà. Fra le ipotesi in corso di valutazione, come accennato, il malore ma non si esclude l’annegamento. Inutili i ripetuti tentativi di rianimare il piccolo – la cui famiglia è di Città di Castello – messi in atto dagli operatori del 118 intervenuti. Secondo quanto appreso, i genitori del bimbo non erano presenti al momento dei fatti e la struttura svolge attività di centro estivo/campus per bambini.

L’accaduto fa seguito ad un altro dramma consumatosi in Umbria appena quattro giorni fa, domenica 11 luglio, in un’abitazione privata a Panicarola (Castiglione del Lago). Una bimba di 7 anni aveva perso la vita, annegata all’interno di una piccola piscina gonfiabile con appena 30 centimetri d’acqua. In questo caso l’ipotesi ritenuta più plausibile dagli inquirenti, è quella del malore, visto che la piccola soffriva di alcune patologie pregresse.

Articolo in aggiornamento