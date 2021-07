Muore a 7 anni nella piscina gonfiabile: malore è prima ipotesi

Tragedia nella giornata di domenica a Panicarola (Castiglione del Lago) dove una bimba di appena 7 anni ha perso la vita mentre giocava nella piscina gonfiabile della propria abitazione. La piccola è stata trovata agonizzante in acqua dai genitori e immediato è scattato l’allarme che ha fatto partire i soccorsi. Purtroppo i ripetuti tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118 si sono rivelati vani. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve, coordinati dal capitano Andrea Caneschi, per ricostruire l’accaduto, in coordinamento con la procura della Repubblica di Perugia. Secondo quanto appreso, il dramma si è consumato in una piscina gonfiabile in cui l’acqua non supera i 40 centimetri di altezza. Anche per questo la prima ipotesi è che la bimba, che soffriva di crisi epilettiche, possa aver accusato un malore fatale. Sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, a determinare con precisione la causa o le concause del decesso.

