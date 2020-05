Città di Castello, dopo giorni c’è un positivo

Dopo giorni di ‘contagi zero’, lunedì 18 maggio a Città di Castello una persona è stata trovata positiva al Covid-19. «Si tratta riferisce il sindaco Bacchetta – di una donna di Città di Castello. Oggi è partita la cosiddetta ‘fase due’ ed è assolutamente necessario mantenere il distanziamento sociale e rispettare ogni misura atta a contenere e prevenire la diffusione del contagio. In ogni caso questa mattina (lunedì, ndR), partecipando alla messa di ringraziamento con sua eccellenza il vescovo, ho visto tanti cittadini con la mascherina. È il segno che i tifernati hanno capito la situazione e collaborano per superare l’emergenza, sono consapevoli del ruolo decisivo per combattere il virus che svolgono i corretti comportamenti personali. Nuove criticità imporrebbero degli stop, durissimi da sopportare anche per l’economia».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON