Incidente con cisterna e autocarro coinvolti: ci sono due feriti

Due feriti, danni ad un distributore di carburante e chiusura della 3 Bis Tiberina per un’ora. Tutto ciò è stato provocado da un incidente nel primo pomeriggio tra un’autocisterna – trasporto gasolio – ed un autocarro in località San Maiano, a Città di Castello: i conducenti sono stati trasportati all’ospedale, mentre per il recupero della cisterna sono giunti sul posto i vigili del fuoco con l’ausilio di un autogru. In loco anche gli agenti della polizia Municipale e gli operatori sanitari del 118.

