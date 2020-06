Città di Castello, quattro denunce per guida in stato alterato

Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri di Città di Castello per guida in stato di ebbrezza nell’ultimo fine settimana, nell’ambito dei controlli di prevenzione attuati dall’arma dopo la riapertura agli spostamenti post lockdown

Chi sono

Il primo caso ha riguardato un operaio 60enne di nazionalità algerina abitante a Città di Castello, sorpreso alla guida in via Aldo Bologni con un tasso alcolemico di quasi 2 g/l, quattro volte il minimo consentito pari a 0,50 g/l. Il secondo ha riguardato un 23enne di San Giustino, controllato in viale Europa con un tasso di oltre 3 volte il minimo. Poi un commerciante di Umbertide, trovato alla guida con un tasso di alcol di quasi 2 g/l, nonché un 31enne di San Giustino, controllato in via Biturgense con un tasso di quasi 3 volte il minimo. Per tutti loro, patente di guida ritirata fino ad un massimo di 2 anni, sanzioni fino a 6.000 euro e deferimento alla Procura di Perugia.