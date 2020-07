Città di Castello, scontro fra due auto

Incidente stradale intorno alle ore 9 di venerdì in via Martiri della Libertà all’incrocio con via Dante Alighieri, nel quartiere San Pio X a Città di Castello (Perugia). Un’autovettura Fiat Panda condotta da un uomo di 85 anni, residente a Città di Castello e proveniente da via Dante Alighieri, si è scontrata con una Fiat Multipla condotta da una donna di 57 anni residente nel comune di San Giustino che stava transitando su via Martiri della Libertà. A seguito dell’impatto, la Panda è finita contro la recinzione di pertinenza di un edificio adiacente la carreggiata e alcuni segnali stradali. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Locale di Città di Castello per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. I conducenti dei veicoli coinvolti sono rimasti illesi. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora, il tempo necessario per gli accertamenti degli agenti e la rimozione dei veicoli incidentati.

Condividi questo articolo su