Videochiama la ex e minaccia di suicidarsi: salvato dai vicini

Un uomo di 60 anni di Città di Castello (Perugia) è stato salvato dai vicini di casa mentre provava a suicidarsi. L’allarme è stato lanciato dalla ex compagna, con cui si era appena separato, e che aveva videochiamato proprio per annunciargli le sue insane intenzioni.

La videochiamata

La telefonata è partita alle 3 di notte – fra sabato e domenica – dalla casa in cui i due convivevano, a Sansepolcro (Arezzo). E quando la donna ha risposto si è trovata davanti una scena raccapricciante: l’uomo con la corda al collo che minacciava di impiccarsi. A quel punto, la donna si è impaurita e ha telefonato ai vicini di casa, chiedendo loro di intervenire.

I vicini eroi

Una coppia di coniugi – riporta il quotidiano ‘La Nazione‘ – per fortuna ha risposto all’appello: i due si sono precipitati nell’appartamento, hanno sfondato la porta d’ingresso e lo hanno trovato già appeso per il collo. A quel punto, il marito ha trattenuto in alto il 60enne e la moglie ha tagliare la corda. Gli hanno salvato la vita.