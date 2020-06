Coletto al Santa Maria: «L’ospedale resterà sempre importante»

Condividi questo articolo su

















In visita al ‘Santa Maria’ «per ringraziare chi in questi mesi si è speso tanto per garantire qualità e servizi» ma anche, forse, per parlare del futuro della sanità ternana. Con la politica che anche di recente gli ha chiesto di riferire su tutta una serie di situazioni problematiche o che creano un certo allarme. L’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, è giunto nel primo pomeriggio di giovedì all’ospedale di Terni, accompagnato dal direttore regionale della sanità Claudio Dario e accolto dal commissario straordinario Andrea Casciari, dal sindaco Leonardo Latini e da vari esponenti della politica umbra e ternana: membri della giunta di palazzo Donini, del consiglio regionale e di quello comunale. umbriaOn lo ha intervistato per capire quali siano le intenzioni sue e dell’esecutivo sul futuro del nosocomio e della sanità ternana più in generale.