Paura nella frazione magionese di Collesanto, dove un’automobile alimentata a gas è andata a fuoco nei pressi di alcune abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno scongiurato conseguenze peggiori. Ricordiamo che l’incendio delle auto a gas è dovuto non tanto all’alimentazione in sé, quanto al fatto che i condotti della benzina, non utilizzati, provocano delle perdite di carburante che innescando le fiamme.

