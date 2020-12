Collestatte, donna finisce fuori strada con l’auto: soccorsa

Incidente stradale autonomo nella serata di domenica a Collestatte Piano (Terni) lungo la strada statale Valnerina. Una donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto di cui era al volante, finendo fuori strada. Estratta dal veicolo dai vigili del fuoco del comando di Terni, è stata poi soccorsa e condotta in ospedale – sempre cosciente – dagli operatori del 118. Ignote al momento le sue condizioni. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Condividi questo articolo su