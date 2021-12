Collestrada, chi va al centro commerciale finisce contro un muro

Condividi questo articolo su

















di P.C.

Nel territorio di Collestrada (Perugia), in cui si combatte contro il ‘nodino’, passa anche la superstrada, tratto finale del raccordo che si ricongiunge con la statale 75 quasi in corrispondenza del noto centro commerciale. Ebbene, per consentire agli abitanti di Collestrada di raggiungere i negozi, è stato realizzato un lungo marciapiede che costeggia la strada interna. Peccato però che questo marciapiede si interrompa improvvisamente in corrispondenza del sottopasso, obbligando di fatto – chi avesse l’ardire di percorrerlo – a spostarsi sulla strada, con tutti i rischi del caso.

La denuncia è arrivata a umbriaOn.it da alcuni residenti