Narnese, ufficiale Marino Defendi: «Si avvera un sogno»

«U professionista esemplare e stimato». Così la Narnese Calcio presenta il suo colpo da novanta per il mercato estivo: ufficiale l’arrivo dell’ex capitano della Ternana Marino Defendi che, nel periodo estivo, si è già allenato con il club rossoblù. La sua carriera proseguirà in Eccellenza umbra.

L’unione

«Il calciatore bergamasco ha sposato il progetto Narnese, facendo una scelta precisa pur avendo mercato tra i professionisti», spiega la società. «La società ed i calciatori rossoblù sono lieti di accoglierlo, ritenendolo fondamentale per la crescita del gruppo e per ognuno a livello personale». Il direttore sportivo della Narnese è Gianluca Gambini: «Abbiamo dato a Marino, per me un grande amico, la possibilità di allenarsi quando era senza squadra. Poi si è affezionato ai ragazzi, alla società, al magazziniere Donato e a tutto l’ambiente che ha saputo dimostrargli importanti valori. Per noi si è avverato un sogno, siamo orgogliosi di averlo tra le nostre fila».