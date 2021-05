Coltellate in centro, 35enne ai domiciliari

Il gip di Perugia ha convalidato l’arresto del 35enne peruviano che, nella serata di domenica, aveva accoltellato, al culmine di una violenta lite, un 37enne nel centro storico di Perugia. Contestualmente il giudice ha applicato nei confronti del soggetto, arrestato dalla polizia di Stato poco dopo il fatto e accusato di tentato omicidio, la misura cautelare degli arresti domiciliari in ragione del pericolo di reiterazione del reato. La lite fra i due, che si conoscevano già, era scoppiata per motivi futili. Il 37enne ferito era stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale: per questione di centimetri, le lesioni riportate non avevano interessati organi e quindi funzioni vitali.

Condividi questo articolo su