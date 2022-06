Commercio in Umbria, scattano i saldi

Tutto pronto per l’avvio dei saldi sul territorio nazionale. In Umbria, come noto da inizio mese, la data di inizio è confermata per sabato 2 luglio: la durata sarà di sessanta giorni e la conclusione è dunque prevista per il 1° settembre. «Resta ferma la possibilità di effettuare le vendite promozionali anche nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi, come già previsto dalla legge regionale 10 del 2014». La comunicazione è dell’assessorato regionale allo sviluppo economico e fa seguito alle decisioni assunte dalla commissione sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

CONFCOMMERCIO UMBRIA ED I SALDI: REGOLE E CONSIGLI