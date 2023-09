È andato avanti per tutta la notte fra venerdì e sabato, l’intervento dei vigili del fuoco di Perugia per il fienile in fiamme in località Compignano (Marsciano). Il rogo è divampato nel pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 17, e il personle del 115 – comando di Perugia e Gruppo operativo speciale – è riuscito a venire a capo della situazione. Poi è scattata la bonifica con smassamento delle rotoballe con l’ausilio di un escavatore.

