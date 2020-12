Compleanno al bar: un giorno di chiusura e sanzioni per tutti

Una festa di compleanno rovinata dall’arrivo della polizia Locale e della polizia di Stato di Assisi. È quella che si stava svolgendo sabato pomeriggio in un bar di Santa Maria degli Angeli (Assisi) dove un gruppo di amici si era ritrovato per festeggiare il compleanno di uno di loro. Una volta scoperti dalle forze dell’ordine – tali situazioni sono del tutto vietate in tempo di Covid -, sono scattati i provvedimenti: chiusura di un giorno per il locale, multa al titolare e multe a tutti i partecipanti alla festa.

SPECIALE COVID – UMBRIAON