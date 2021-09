Comunali 2021: tutti i candidati nei dodici comuni al voto

Sono dodici i comuni umbri che, il 3 e 4 ottobre, andranno al voto per l’elezione del sindaco. Si tratta di Città di Castello, Spoleto, Assisi (oltre 15 mila abitanti per questi tre, previsto il sistema elettorale maggioritario a doppio turno con possibilità di ballottaggio il 17 e 18 ottobre), Nocera Umbra, Bevagna e Bettona in provincia di Perugia, Amelia, Montecastrilli, Avigliano Umbro, Castel Giorgio, Otricoli e Parrano nel Ternano. Di seguito il riepilogo di tutti i candidati con le relative liste.

PROVINCIA DI PERUGIA

PROVINCIA DI TERNI